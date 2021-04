Agro in lutto: addio a padre Epifanio D'Antonio Già parroco del convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Inferiore. Il cordoglio del sindaco

L'agro nocerino-sarnese si stringe nel dolore per la morte di padre Epifanio D'Antonio, già parroco del convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Inferiore, attualmente era il responsabile del convento francescano di Santa Maria dei Bagni, a Scafati. Aveva 79 anni. Molto legato alle comunità, il parroco era molto amato. Per tanti anni è stato la guida spirituale di tanti giovani del territorio.

"Per tutti sei stato non solo un parroco, ma un padre,un fratello,un amico e soprattutto una guida sicura e straordinaria. Tu sei stato un esempio di amore, di sostegno, di condivisione, di forza, di accoglienza, di ascolto, di conforto...un costruttore di “vera chiesa”. Il tuo ricordo rimarrà indelebile in tutti quelli che hanno avuto l’onore di conoscerti ed amarti."Si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio.

Il commosso ricordo del sindaco Manlio Torquato: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di padre Epifanio; e perciò esprimo il mio cordoglio anche a nome dell' intera città per aver perso, insieme alla città sorella di Nocera Superiore, una figura di assoluto valore umano e spirituale, una guida, che ho avuto la fortuna di conoscere quando ero ragazzo grazie a mio padre Fulvio, suo sincero amico. All'OfM di S. Maria degli Angeli esprimo la mia, la nostra vicinanza quali nocerini, in questo momento che cade alla vigilia della Pasqua di Cristo."

Il cordoglio della comunità Contrada Madonna dei Bagni: "Oggi, nel giorno della Passione di Cristo, lascia questa terra Padre Epifanio D'Antonio, sacerdote del Santuario della Madonna dei Bagni. Sacerdote, frate francescano di fede, di operato umile e caritevole. La contrada si unisce in preghiera affidando questo suo sacerdote a Dio, Padre di misericordia."