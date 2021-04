Da Roccapiemonte uova di cioccolato ai piccoli dell'Umberto I I commerciati donano colombe pasquali alle famiglie meno abbienti

Dopo aver distribuito uova di cioccolato negli ultimi giorni a mille bambini di Roccapiemonte, il sindaco Carmine Pagano, gli assessori Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore, l'amministrazione comunale tutta, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, hanno consegnato ieri, nel giorno della vigilia di Pasqua, le uova di cioccolato, uno dei simboli di questa festa, ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore.

"Abbiamo pensato di donare le uova anche a quei piccoli che trascorreranno purtroppo in ospedale questi giorni di festa. E' un piccolo pensiero che abbiamo pensato di fare affinche' tutti quanti possano respirare un clima di gioia in questo periodo gia' cosi' complicato a causa della pandemia" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

Un gesto di solidarietà anche dai commercianti del comune che hanno donato colombe pasquali alle famiglie meno abbienti presenti nel territorio rocchese. La distribuzione e' stata effettuata grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile. "Quando ci sono queste manifestazioni di affetto e di attenzione per i piu' deboli, non posso che sentirmi ancora piu' orgoglioso di ricoprire la carica di Sindaco di Roccapiemonte. Un grazie ai commercianti che, nonostante non stiano vivendo un momento semplice, hanno voluto far sentire forte la loro presenza verso chi e' piu' sfortunato ed in difficolta'" ha detto il primo cittadino Pagano.