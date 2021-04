Voto, nasce l'associazione "Battipaglia 2021" "Rinnovamento vero, basta con la commedia buffa dei soliti noti della politica locale"

"L'associazione Battipaglia 2021 nasce dall'amara consapevolezza che la drammatica emergenza sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo per gli effetti della pandemia, non ha cambiato il modo di fare politica. Stessi rituali, stesse regole del gioco, solite strategie alla ricerca di formule politiche vuote che mettono in serio pericolo non solo il superamento dell'emergenza sanitaria ma anche il futuro della nostra città. Noi siamo consapevoli che questa fase drammatica della vita della nostra comunità battipagliese dovrebbe essere vissuta dai partiti e dalla "politica" con lo stesso spirito con cui fu vissuta la fase costituente dopo la seconda guerra mondiale. Bisogna far prevalere, in una sorta di armistizio politico ed ideologico, solo l'interesse generale della città". Comincia così la presentazione del sodalizio, firmata da Enrico Alfieri, Alfonso Amato, Salvatore Anzalone, Gennaro Barlotti, Marco Bonavita, Valter Calenda, Massimo Casillo, Angelo Giannattasio, Piero Lascaleia, Luca Lascaleia, Feliciana La Torre, Francesco Manzi, Egidio Mirra, Alfonso Pace, Giovanni Santomauro, Pasquale Tramontano.

"È quindi il tempo di cambiare le regole del gioco, superando in primis ogni conflitto e rivalsa personale, e di porre a fondamento di ogni azione politica i valori della lealtà, della partecipazione, della trasparenza e della solidarietà. È il tempo di soccorrere il sistema produttivo, le famiglie, i giovani e gli anziani; è il tempo di combattere con ogni mezzo le crescenti diseguaglianze sociali. Questo deve essere il tempo dell'unità e della condivisione", il monito dell'associazione.

"In vista del prossime amministrative, su questi principi e valori intendevamo elaborare un progetto politico credibile, realistico, sostenibile sul piano economico-finanziario, che potesse trovare la sintesi in un candidato sindaco largamente condiviso. Così purtroppo non è stato. Abbiamo assistito alla solita commedia-buffa messa in scena dai partiti, che hanno costituito tavoli-laboratori politici con contorno di comparse, con l'unico obiettivo di imporre a tutti il solito nome calato dall'alto. Nei prossimi giorni avvieremo una discussione politica-programmatica, prima con la sindaca Francese, successivamente con gli altri movimenti ed associazioni civiche presenti sul territorio, al fine di verificare la possibilità di sottoscrivere un accordo che proponga agli elettori un progetto innovativo e rigenerativo per una Battipaglia solidale ed eco-sostenibile", spiegano i firmatari del manifesto.