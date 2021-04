Bracigliano: scuole aperte con mensa e trasporti Il sindaco: "Finalmente si riparte"

Con la riapertura delle scuole, sulla scorta degli ultimi provvedimenti governativi, sul territorio del Comune di Bracigliano, riprenderanno le lezioni in presenza delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Insieme alla ripartenza di questi istituti scolastici verranno anche riattivati i servizi di mensa e trasporto scolastici.

“Finalmente si riparte – dichiara il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno – Anche se il ritorno a scuola non è rivolto a tutti gli studenti, quanto meno c’è un segnale di ripresa che significa tanto, sia per i bambini e i ragazzi coinvolti in queste riaperture che per le loro famiglie. La prolungata chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria ha creato seri disagi, in particolar modo per la gestione delle lezioni attraverso la didattica a distanza. Purtroppo, in assenza di ulteriori disposizioni, molti altri studenti saranno costretti a continuare le lezioni con la Dad. Però, la notizia di una parziale riapertura rappresenta già una speranza”.

“Tengo a precisare – ha continuato il Primo Cittadino – che le famiglie degli alunni che da oggi hanno ripreso le lezioni in presenza, potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico, secondo le modalità già note. Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, si potranno sfruttare, fino ad esaurimento, i ticket che già sono in possesso delle famiglie che li hanno acquistati nei mesi precedenti all’inizio dell’anno scolastico prima che venissero interrotte nuovamente le lezioni in presenza”.

Una notizia questa, che ancora una volta è stata accolta con grande favore dalle famiglie residenti del posto, considerati anche i notevoli sacrifici compiuti dai giovani studenti, costretti a stare rinchiusi in casa per via delle restrizioni attuate dai provvedimenti emessi dallo Stato Centrale. Il Sindaco Rescigno, come già fatto in una precedente occasioni, ha voluto di nuovo congratularsi con gli scolari e con le proprie famiglie di appartenenza per la disciplina messa in atto con grande spirito di sacrificio nell’osservanza delle regole per contrastare l’emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei servizi di mesa e trasporto scolastico le famiglie potranno rivolgersi ai competenti uffici comunali.

In ultimo, il Primo Cittadino, ha raccomandato di tenere sempre alta la guardia e di continuare a rispettare le regole di buon senso che riguardano il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale. Nel frattempo è in corso la campagna vaccinale, unica arma a disposizione contro il Covid-19. La speranza è che si possa al più presto immunizzare l’intera comunità e favorire un graduale ritorno alla normalità anche in tutti gli altri settori della vita sociale del territorio