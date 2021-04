Lotta al "sacchetto selvaggio": multati 10 furbetti a Scafati Beccati ad abbandonare rifiuti in strada grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale|FOTO

Lotta al "sacchetto selvaggio" nel comune di Scafati. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno identificato e sanzionato nei giorni scorsi una decina di cittadini sorpresi, in momenti e luoghi differenti, a sversare illecitamente rifiuti di diverse tipologie. I trasgressori sono stati identificati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che ha ripreso i furbetti del “sacchetto selvaggio” in azione.

“E’ davvero sconcertante – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - vedere le immagini di cittadini che, senza il minimo ritegno, abbandonano in strada rifiuti di ogni genere, senza rispettare né gli orari né le modalità stabilite per il corretto conferimento. Tra le persone identificate c’è anche chi scarica da un autocarro vecchia mobilia, depositandola all’esterno della piattaforma ecologica dell’Acse. Sono comportamenti inqualificabili, che non possiamo assolutamente tollerare. Il degrado ambientale che ne scaturisce, oltre a provocare problemi di natura ambientale e igienico-sanitaria, comporta anche un danno economico per la comunità, vanificando tutti gli sforzi che, come Amministrazione, stiamo mettendo in campo per garantire strade pulite. Ho chiesto al comandante Dionisio e ai suoi agenti di essere inflessibili nei confronti di chi non rispetterà le regole per il corretto conferimento dei rifiuti e di adottare ogni provvedimento neces sario per reprimere questo disgustoso fenomeno che vanifica gli sforzi eccezionali di molti cittadini virtuosi. Videosorveglianza, investigazione approfondita e segnalazioni cittadine ci permetteranno di intervenire per punire i trasgressori”.