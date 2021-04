Vaccini a Baronissi, Galdi:"Si valuti anche elenco riservisti" "Ciò consentirebbe di non sprecare dosi e di ottimizzare la campagna vaccinale"

«Da settimane abbiamo segnalato ritardi e criticità relative alle vaccinazioni anti-Covid per i cittadini della Valle dell’Irno. Ancora oggi, ad esempio, la convocazione dei cittadini che devono recarsi al centro vaccinale di Baronissi riporta un indirizzo errato. Non può essere più tollerata una gestione così superficiale in una fase di grave emergenza sanitaria. Pertanto la richiesta di un incontro urgente avanzata al Prefetto dal sindaco di Baronissi va condivisa e sostenuta». Lo afferma il consigliere comunale di Baronissi e leader dell’opposizione Luca Galdi.

«Nella speranza che la richiesta d’incontro venga accolta, colgo l’occasione per invitare il primo cittadino a valutare, d’intesa con i vertici del Distretto 67 dell’Asl, la possibilità di realizzare anche un elenco riservisti per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19. Tale ipotesi è stata, infatti, prevista da un’apposita ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Paolo Figliuolo. È di queste ore, inoltre, la notizia che altre realtà della provincia di Salerno hanno ufficialmente avviato la procedura, chiedendo ai cittadini che sono interessati alla somministrazione del siero, di contattare il Centro Operativo Comunale per essere inseriti nell’elenco dei “riservisti”. Ciò consentirebbe di non sprecare dosi e di ottimizzare la campagna vaccinale. Naturalmente il criterio di chiamata dovrà rispettare l’ordine di priorità individuato dal piano nazionale», conclude il consigliere Luca Galdi.