Metanizzazione del Cilento, c'è il bando per i Comuni La Regione Campania ha stanziato altri 20 milioni di euro

È stato pubblicato l'avviso per la presentazione di progetti relativi all'intervento di metanizzazione del Cilento e delle altre aree della Regione Campania. L’avviso è rivolto prioritariamente ai Comuni inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ricadenti nel territorio della Regione Campania, ma non ancora oggetto di finanziamento del Mise. Lo fa sapere, in una nota, la Regione Campania.

"Possono partecipare all’avviso, sia in forma singola che associata, i comuni campani che non hanno avviato la metanizzazione del proprio territorio e per i quali la Regione Campania ha messo a disposizione ulteriori 20 milioni di euro per programmare interventi che consentano anche il completamento della rete nella medesima area geografica. In particolare, i finanziamenti concedibili possono riguardare la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas metano e di opere di allacciamento ed installazione dei contatori. Le domande di partecipazione devono essere compilate ed inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo metanizzazione@pec.regione.campania.it entro le ore 12 del 31 maggio".