Pagani: in arrivo nuove attrezzature scolastiche Gli arredi scolastici saranno distribuiti a seconda delle esigenze verificate tra tutti i plessi

Sono arrivate le nuove attrezzature scolastiche destinate alle scuole del territorio, ottenute grazie al finanziamento dedicato all’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza al Covid-19, attinente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Gli arredi scolastici - consistenti in sedie adeguate alle varie fasce d’età, cattedre, armadietti, banche per fasce d’età - saranno distribuiti a seconda delle esigenze verificate tra tutti i plessi scolastici cittadini di competenza comunale.

Un grande impegno quello messo in campo dall’amministrazione De Prisco per il recupero del finanziamento, ammontante in totale a 160 mila euro, individuato anche grazie all’ausilio dei presidenti di circolo la scorsa estate, che rischiava di andare perso ben due volte. L’assessore Mariastella Longobucco ha, infatti, lavorato assiduamente nelle ultime settimane perché si ultimassero le procedure da espletare, per la cui finalizzazione si ringraziano gli uffici e in particolare l’ingegnere Bonaventura Tramontano e Giovanni Panariello.

Già a partire dalla giornata di domani il materiale sarà consegnato alle scuole paganesi.

La prima parte del finanziamento, destinato all’adeguamento strutturale delle scuole, è stato investito alla fine dello scorso anno per la realizzazione di due nuove aule alla Rodari, l’ampliamento di un’aula della San Giuseppe Artigiano e la realizzazione di 3 nuove aule alla Don Milani.