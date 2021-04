Madonna delle galline a Pagani:"Santuario chiuso,cuore aperto" Il sindaco De Prisco rende noto il programma di eventi artistico-culturali e religioni on line

Per il secondo anno di fila, la pandemia priva la città di Pagani dei tradizionali festaggiamenti per la sentita ricorrenza della "Madonna delle Galline".

"Una celebrazione che rappresenta l’essenza della fede e dell’ospitalità dell’intero popolo." Ha sottolineato il sindaco Raffaele De Prisco. Ciò nonostante, non poteva mancare un segno simbolico alla città e a chi guarda alla festa della Madonna delle Galline da ogni parte d’Italia e del mondo, amandone riti e tradizioni.

“Santuario chiuso, cuore aperto. Queste parole esprimono pienamente lo stato d’animo dell’intera comunità paganese." ha aggiunto il sindaco, annunciando diverse iniziative liturgiche on line dell'arciconfraternita della Madonna delle Galline.

"Si è scelto inoltre di rendere omaggio alla Madonna delle Galline con quattro eventi di musica religiosa, trasmesse in streaming e proposte da quattro Associazioni locali.- Spiega De Prisco - Questa sera si terrà l'undicesima edizione di Mistica, rassegna di canti sacri tra lirica e popolare di Vincenzo Romano, Laura Paolillo e Leo Coppola alle ore 21. Sabato 10 aprile alle ore 20.45 sarà trasmesso "Spirito Mariano" a cura dell'Orchestra Filarmonica Campana, a cura di Giulio Marazia. Nella giornata di domenica invece saranno trasmesse le esibizioni di Tammurrianera e della Banda musicale Alfonso Carrera. L'amministrazione ha inoltre patrocinato altre due splendide iniziative: il noto Contest fotografico dell'associazione Ambress Ampress, XIV Istantanee dalla Festa - #attesa che quest’anno ha come tema “L’attesa “(2022) e la proposta cultura dell'associazione AILAMP, che ha permesso la realizzazione di un Tosello istituzionale, ai piedi della Statua ai Caduti in piazza Bernardo D'Arezzo, ad opera del maestro Mimmo Carrara. "

"Semplici momenti culturali e artistici per celebrare la grande devozione a S.Maria Incoronata del Carmine alla quale, adesso più che mai, la comunità di Pagani si affida" Conclude la Fascia Tricolore.