Supporto educativo-pedagogico per alunni della Valle dell'Irno Il Consorzio sociale promuove il servizio per i bambini dai 3 ai 13 anni

Il Consorzio sociale Valle dell'Irno promuove un importante servizio di supporto educativo - pedagogico per i bambini dai 3 ai 13 anni e per le famiglie in relazione alle attività legate alla DAD.

“La complessità dei bisogni a cui rispondere – sottolinea il direttore generale dell’Azienda Consortile Carmine De Blasio - ha portato il Consorzio ad ampliare il ventaglio di servizi attraverso percorsi finalizzati a supportare la prima infanzia e i ragazzi fino alla terza media, per offrire uno spazio di ascolto e consulenza pedagogica in questo difficile momento legato alla pandemia. Compito delle istituzioni è quello di mettere in campo tutti gli strumenti possibili di sostegno a famiglie e bambini. La chiusura delle scuole e la ripresa spesso a intermittenza delle attività hanno determinato uno stravolgimento della vita dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie: i nostri professionisti dell’educazione, adesso più che mai, sono chiamati a svolgere il ruolo di sentinelle attente ai bisogni educativi di tutti, a partire dalle situazioni di maggiore complessità e fragilità, anche restituendo “normalità” alle relazioni educative”.

Per i comuni di Mercato San Severino, Fisciano e Calvanico la referente è la dott.ssa Anna Landi (info-line 333-6165699, nei giorni di lunedì, martedì e giovedi) mentre per i comuni di Baronissi, Siano e Bracigliano la dott.ssa Rossella Ciardi (333-6165363 nei giorni di martedì e venerdì).