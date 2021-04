Agropoli, guerra agli incivili: via alla rimozione forzata Si comincia a maggio, Coppola: il carro attrezzi affiancherà la polizia municipale sulle strade

Al via dal prossimo 1 maggio sul territorio del Comune di Agropoli il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi dalla polizia locale. "L’affidamento, a cura dell’area vigilanza e polizia locale, è stato operato ad una ditta cilentana, per il biennio 2021-2023 nel rispetto dell’apposito regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada nel quale si evidenzia che il servizio può essere gestito in proprio dall’Ente proprietario della strada oppure può essere dato in concessione biennale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti. La ditta si è dichiarata disposta, essendo abilitata, anche a svolgere lavori di manutenzione sui veicoli di servizio della polizia municipale a costo zero. Saranno a carico dell’Ente le sole spese per l’acquisto dei materiali di ricambio e di consumo", si legge nella nota di palazzo di città.

«A partire dal mese di maggio 2021 - afferma il sindaco Adamo Coppola - il Comune di Agropoli si doterà del servizio carro attrezzi. Un ausilio importante a sostegno dell’attività della polizia municipale rispetto alle cattive abitudini di taluni automobilisti di parcheggiare in malo modo e in sosta vietata creando problemi alla circolazione. Risulterà certamente utile per un maggiore ordine e per la sicurezza della viabilità comunale».