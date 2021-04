La Proloco Sarno iscritta tra le APS campane Cerrato: “Una grandissima soddisfazione”

Ancora soddisfazioni e crescita per la Proloco di Sarno, che negli scorsi giorni è entrata a far parte delle associazioni di promozione sociale, a decretarlo, la Giunta regionale campana.

“E’ sicuramente un altro grandissimo passo in avanti”, ha detto il presidente dell’associazione, Vincenzo Cerrato, il cui nome negli scorsi giorni è balzato alla cronaca, insieme a quello di Sara Salerno, per aver donato delle uova pasquali e delle mascherine alla mensa dei poveri “San Francesco” della città capoluogo. “Con questo nuovo capitolo che è appena stato iniziato – ha continuato Cerrato -, possiamo finalmente partecipare a numerose attività, rendendo la nostra associazione più attiva e sicuramente più operativa a favore della comunità. Questo inoltre è anche un modo per riuscire a gratificare tutte le competenze del nostro direttivo, che tanto si è impegnato nei mesi scorsi con le numerose iniziative che sono state realizzate e che, purtroppo, a causa delle riaperture a singhiozzo non hanno decollato verso il successo che meritano. Ma non tutto è perduto – ha concluso il presidente – si spera che a breve ritorneremo in zona arancione, e che, seppur limitate, le nostre attività possano crescere ancora di più e potremo ritornare a fare tutto ciò che ci ha sempre animato”.