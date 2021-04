Rifiuti abbandonati in un terreno: è caccia al responsabile Il ritrovamento, questa mattina, a ridosso del fiume Cannito Pezza, a Montecorvino Rovella

Degrado nel comune di Montecorvino Rovella. Questa mattina, in un terreno in località Tarazza, a ridosso del fiume Cannito-Pezze, gli operatori hanno trovato una "mini discarica" a cielo aperto. Cartoni, bustoni e rifiuti di ogni genere ammassati per terra. A segnalare la cosa è stato proprio il proprietario del terreno che ha allertato Il comando di polizia locale. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce del responsabile dello sversamento "Alla luce dei numerosi indizi ritrovati sul posto" Fanno sapere dal comune.

"Simili comportamenti - spiega il vicesindaco con delega all'Ambiente, Corrado Volpicelli - non sono accettabili. Da parte nostra ci sarà sempre tolleranza zero nei confronti di questi incivili che deturpano il territorio. Ai cittadini rivolgo sempre lo stesso appello: rispettare le indicazioni per quel che riguarda i giorni ed i luoghi di conferimento".