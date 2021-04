"Il polo vaccinale di Giffoni Valle Piana è finalmente realtà" Al via da domani, mercoledì 14 aprile. le prime somministrazioni. sindaco: "Un traguardo storico"

Il Centro Vaccinale Covid-19 di Giffoni Valle Piana è finalmente realtà. La struttura sita all’Antica Ramiera verrà inaugurata domani, mercoledì 14 aprile, quando dalle ore 14 verranno svolte le operazioni di vaccinazione, partendo dagli over-80. Un traguardo importante raggiunto dal Sindaco Antonio Giuliano, dall’Assessore con delega alla Sanità, dottor Luigi Tedesco, e dall’intera Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Asl Salerno. Presso l’Antica Ramiera, verranno dunque ospitati tutti i cittadini che dovranno sottoporsi al vaccino, potendo sfruttare due ampie sale per l’accettazione e di quattro box a disposizione dei medici per effettuare i vaccini.

“Finalmente raggiungiamo un obiettivo che sia il sottoscritto, sia l’assessore con delega alla Sanità, dottor Luigi Tedesco, che l’intera Amministrazione Comunale ci eravamo prefissati di raggiungere nelle scorse settimane per garantire un servizio essenziale a tutti i giffonesi – il commento del Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano -. Un lavoro concretizzatosi oggi, dopo aver ricevuto la comunicazione del direttore del Distretto Sanitario 68, dottor Pasquale Melillo, e del dirigente medico, dottore Pasquale Santoro, che ringrazio per la collaborazione nello scrivere questa pagina storica. Questo è l’ennesimo passo che l’Amministrazione Comunale ha mosso nella lotta all’emergenza Coronavirus. Nello scorso dicembre Giffoni Valle Piana fu tra i primi comuni dell’area dei Picentini a creare il Centro Comunale Covid-19 per effettuare tamponi antigenici rapidi ai cittadini gratuitamente isolando immediatamente possibili focolai. L’augurio è di avere al più presto un numero di dosi idoneo da poter vaccinare in poco tempo tutte le famiglie giffonesi e garantire la riapertura delle attività commerciali oltre che riprenderci la nostra quotidianità”.

“Giffoni si dimostra sempre in prima linea nell’emergenza al Coronavirus – le parole dell’Assessore con delega alla Sanità, dottor Luigi Tedesco -. Il polo vaccinale dell’Antica Ramiera sarà un punto di riferimento per l’intera area dei Picentini. Questo però non deve indurci ad abbassare la guardia, consapevoli che la lotta al virus non è ancora finita”.