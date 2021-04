Sindaci scrivono a De Luca: "Riaprire attività commerciali" La missiva dei primi cittadini dell'Agro e della Valle Metelliana

I sindaci dell'Agro e della Valle Metelliana hanno inviato una lettera al governatore della Campania Vincenzo De Luca, per richiedere la riapertura di alcune attività commerciali gravemente colpite dall'emergenza sanitaria e di conseguenza economica. Una proposta che è stata spesso sollecitata dagli operatori del settore presenti sui territori, in particolare gli operatori di palestre, piscine, ristoranti, centri benessere e cura della persona.

"In un incontro congiunto tra sindaci e rappresentanti delle categorie, avvenuto alcuni giorni fa, veniva chiesta la possibilità, immediatamente dopo i periodo pasquale, di poter riprendere l'attività per evitare il collasso totale e l'indebitamento da parte di molti di loro, primi come sono di altre entrare se non quelle del proprio lavoro. " Si legge nella missiva. Da parta dei rappresentanti delle categorie c'è la volontà di lavorare in piena sicurezza, garantendo il rispetto dei protocolli per la mitigazione del rischio contagio. Da qui, l'impegno dei primi cittadini a sollecitare il presidente De Luca alla riapertura.

"Grazie alle direttive imposte dalla Regione e alla collaborazione della popolazione, costantemente sottoposta alle nostre sollecitazioni di "restare a casa" sui nostri territori da settimane non si registrano notevoli incrementi rispetto ad altre aree della Campania" Si conclude la missiva a firma di quindici sindaci della pronvincia.