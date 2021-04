Pollica:vaccinati tutti i cittadini aventi diritto e prenotati Buone notizie da Caselle in Pittari: la città torna Covid free

Le buone notizie al tempo del Covid. Dopo oltre 40 giorni, anche l'ultima persona risultata positiva al coronavirus, nel comune di Caselle in Pittari, si è negativizzata. Il comune, quindi, ad oggi registra zero positivi e torna Covid free.

"In realtà è da oltre un mese che non si registrano nuovi positivi nella nostra comunità - Ha sottolineato il sindaco Giampiero Nuzzo - Rispetto al focolaio iniziale, si è dovuto solo aspettare la guarigione delle persone che si sono contagiate, appunto, oltre un mese fa. Anche questa esperienza è arrivata al termine e spero possa essere servita a rafforzare in ciascuno di noi, ancora una volta, la consapevolezza che non si può e non si deve, assolutamente, abbassare la guardia. La superficialità e la banalizzazione, rispetto a tutto ciò che concerne il Covid, sono alla base poi di tutti quei comportamenti che favoriscono un eventuale contagio."

Da qui l'appello del primo cittadino alla responsabilità: "Quando tutto passa, per fortuna senza conseguenze, tutti hanno un atteggiamento rilassato dimenticando anche la paura che si prova col semplice dubbio di essere stati contagiati. Se vogliamo riappropriarci della nostra vita, se vogliamo che le attività riaprano a pieno regime, se non vogliamo chiuderle per un mese perché contagiati, se vogliamo che i nostri figli vadano a scuola con tranquillità e tornino a fare sport e stare insieme, se vogliamo che i nostri anziani non corrano rischi, se vogliamo davvero tutto ciò, allora ciascuno si assuma in pieno le proprie responsabilità.”

Intanto, dal comune di Pollica, il sindaco Stefano Pisani annuncia che sono state completate le vaccinazioni di tutti i cittadini residenti, aventi diritto secondo le disposizioni nazionale e regionali, che si sono prenotati sulla piattaforma di Regione Campania.

Sull'intera area territoriale di competenza del Punto Vaccinale di Acciaroli, che comprende i comuni di Montecorice, San Mauro, Serramezzana e Pollica, il 25% dei cittadini residenti ha ricevuto la prima dose di vaccino per un totale di 572 dosi. 176 cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose pari a circa l'8%.

"Si chiude la prima fase delle attività e si ferma, con grande rammarico, anche l'attività del punto vaccinale. All'inizio della prossima settimana provvederemo alle vaccinazioni a domicilio delle persone non deambulanti. - Ha commentato il primo cittadino Pisani - Nel ringraziare ancora una volta il personale sanitario e non dell'ASL Salerno e gli straordinari volontari della Croce Rossa Sez. di Pollica, invito tutti coloro che non l'hanno ancora fatto a prenotarsi per la vaccinazione! Non c'è tempo da perdere... superate le vostre paure e ritorniamo alla vita! Il Prossimo Obiettivo è la vaccinazione degli operatori economici! Noi Siamo Pronti"