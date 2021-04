I resti del cetaceo ritrovati a Montecorice esposti a Pollica Le ossa del gigante del mare al Museo Vivo del Mare di Pioppi. "Cilento cuore della biodiversità"

I resti del grande cetaceo ritrovati sulla spiaggia di Baia Arena di Montecorice saranno esposti nel MuSea - Museo Vivo del Mare di Pioppi, del comune di Pollica. Lo staff del museo, aperto al pubblico nel 1996 grazie agli sforzi dell’associazione Mare Nostrum e del comune, ospitato presso il “Castello” Vinciprova, nella giornata di ieri ha ricevuto in custodia i resti del gigante del mare. Le prime indicazioni lasciano presupporre si tratti del cranio di un capodoglio. Le ossa saranno ora esaminate dai veterinari della Federico II di Napoli per accertarne la causa e la data del decesso.

"Il nostro staff, sotto la supervisione del direttore scientifico Luigi Valiante, ha preso in carico i resti per avviare i trattamenti necessari per la loro conservazione e musealizzazione." Hanno fatto sapere dalla struttura. "Un ringraziamento particolare vanno al nostro responsabile veterinario Leandro Di Gaeta e al dott. Marco Latronico della Clinica Veterinaria ivet Cilento, oltre che al prof. Orlando Paciello del dipartimento di medicina forense veterinaria della Federico II, ai Carabinieri del Cites, ai tecnici dell'Asl intervenuti, al sindaco di Montecorice Pierpaolo Piccirilli e al sindaco di Pollica Stefano Pisani."

"Un percorso nuovo del Museo e della fauna marina del nostro splendido mare, perchè il Cilento e veramente il cuore pulsante della biodiversità, dal quale passa, natura, storia e una cultura millenaria, a volte, ahimè, sconosciuta ai più." Ha commentato il responsabile veterinario Leandro Di Gaeta.