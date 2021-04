Baronissi, apre lo sportello Ausino presso l'Urp del comune Il servizio sarà attivo da giovedì 15 aprile

Attivo da giovedì 15 aprile, presso l'Urp del Comune di Baronissi, lo sportello di assistenza alla cittadinanza per le utenze Ausino. Il servizio si è reso necessario a seguito delle numerose richieste pervenute successivamente alla dismissione della vecchia sede Ausino di Baronissi. Viene così attivato un presidio sul territorio, per ottimizzare il servizio alla clientela, che potrà beneficiare di un nuovo punto di riferimento per l’assistenza al disbrigo di pratiche, la gestione delle forniture e l’attivazione di servizi per le utenze, evitando "trasferte" verso uffici fuori città.



“L’apertura del nuovo Sportello - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - è un risultato che consente al Comune di garantire assistenza ai cittadini e di attivare un servizio mancante sul territorio. Abbiamo ricevuto molteplici richieste e segnalazioni soprattutto da parte di anziani che lamentavano difficoltà nell'interazione con l'azienda dell'acqua. Ringraziamo l’Ausino che ha accolto le istanze pervenute dal territorio”.

"È un’ottima risposta alle esigenze dell’utenza - conferma la consigliera comunale con delega al patrimonio Angela De Divitiis - perché si facilitano quanti avranno necessità di chiedere informazioni o assistenza. Purtroppo la chiusura degli uffici Ausino a Baronissi hanno generato negli ultimi mesi disservizi all'utenza che andavano colmati soprattutto per andare incontro alle fasce più anziane che hanno necessità di ricevere assistenza sulle pratiche contrattuali e amministrative delle utenze idriche".

Presso l'Urp sarà possibile richiedere volture, domiciliazioni, variazioni contrattuali, e tutto ciò che occorre per gestire la propria utenza idrica.