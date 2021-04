Nocera Superiore:continuano i lavori dell’Alternativa allaSS18 “Abbiamo iniziato stamattina i lavori di messa in sicurezza di via Portaromana"

La Provincia di Salerno prosegue i lavori nel Comune di Nocera Superiore, nell'ambito della realizzazione della Strada Alternativa alla SS 18 nell'Agro Nocerino Sarnese.

“Abbiamo iniziato stamattina – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - i lavori di messa in sicurezza di via Portaromana che riguarderanno la rettifica dei marciapiedi del tratto iniziale, la costruzione di un tratto di marciapiede, il rifacimento della pavimentazione stradale completa di segnaletica e della zanella per la raccolta e lo smaltimento delle acque stradali.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori, in un momento particolarmente delicato come questo.”