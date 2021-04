Cava, aggressioni ai volontari della Croce Rossa:"Siamo stufi" "Volontari più volte offesi ed aggrediti verbalmente da chi si recava nei centri vaccinali"

Episodi di violenza, fisica e verbale, ai danni dei volontari della Croce Rossa di Cava de' Tirreni. E' quanto denunciato dai rappresentanti del gruppo in un post pubblicato sul loro profilo ufficiale. Tra i casi più gravi, l'aggressione verbale immotivata e ingiustificata subita dall'equipaggio che effettuava il "Giro Terapie Covid" presso il domicilio dei pazienti Covid "I quali sono stati intralciati nella marcia, da un auto, che prima ha fermato la propria sosta a centro strada, e poi ha affiancato, offendendo e denigrando i volontari che si trovavano all'interno del vano Sanitario, in tuta, e l'autista del mezzo, e il volontario "navigatore" al suo fianco." Raccontano dalla Cri.

"Tra i più brutti, quelli avvenuti, ai centri vaccinali, dove i volontari sono stati più volte offesi ed aggrediti verbalmente da chi si recava presso i centri, a chiedere informazioni e spiegazioni, o addirittura a vaccinarsi."

"Capiamo l'esasperazione di tutti. Ma a tutto c'è un limite. I nostri volontari presenti ai centri vaccinali sono lì per garantire l'assistenza sanitaria e sociale alla popolazione. Sono persone come tanti, che hanno dedicato il proprio tempo libero, per permettere il buon proseguio delle vaccinazioni. Non è possibile in un paese civile, tollerare simili aggressioni, soprattutto nei confronti di chi cerca solo di dare una mano in maniera del tutto volontaria e gratuita. Non siamo un bersaglio. E siamo stufi dei comportamenti incivili di questo genere." Concludono i volontari.