Baronissi, strappo comune-scuola: "A pagare sono i cittadini" I consiglieri di opposizione: "Invitiamo le parti ad avere un maggiore senso di responsabilità"

«In poche ore abbiamo assistito ad un susseguirsi di ordinanze legate alla riapertura della scuola media di Baronissi, nei mesi scorsi interdetta parzialmente a causa di un allagamento. Condanniamo con forza questo modo di fare che è figlio della mancanza di dialogo - ormai nota - tra Comune e scuola».

A dirlo sono i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi. «Dopo mesi di chiusure forzate, nel corso dei quali i lavori di ripristino dell'istituto sono stati completati, è paradossale che il nuovo orario scolastico sia stato reso noto alle famiglie soltanto a 24 ore dalla ripresa del ritorno in classe. Abbiamo assistito ad un balzello di ordinanze semplicemente per l'assenza di dialogo tra le due istituzioni. Lo consideriamo un fatto grave in quanto, in questa fase delicata, è necessario trasmettere all'esterno messaggi di tranquillità e serenità. A quanto pare, invece, la ferma posizione di scuola e Comune ha provocato soltanto un grave disagio alle famiglie, confuse e disorientate. Sarebbe bastato un minimo di dialogo per risolvere la vicenda in pochi minuti. Come opposizione invitiamo le parti ad avere un maggiore senso di responsabilità, ma soprattutto a rispettare le famiglie, garantendo loro serenità e chiarezza», concludono i consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi.