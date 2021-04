Pagani, via De Gasperi: al via i lavori da domani mattina "Un restyling necessario"

Partono domani mattina i lavori di riqualificazione stradale di via De Gasperi.

"Dopo mesi di procedure da ultimare, seguite dall'assessore ai lavori pubblici, Augusto Pepe, tempi diradati per ritardi burocratici e ostacoli dovuti alla pandemia, finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. - Ha annunciato il sindaco De Prisco - Ha il via alle ore 10 il ripristino del manto di stradale che partendo da via Mangioni, interesserà via De Gasperi, via Sant'Anna, via T.M. Fusco e via Nazionale, fino alla rotonda di Santa Chiara. Un restyling necessario, che si avrà grazie ad un finanziamento regionale di 2,5 milioni, ottenuto dall'amministrazione di Salvatore Bottone, che migliorerà finalmente la viabilità di strade che rappresentano un crocevia per centinaia di automobili ogni giorno."