Pagani: al via i lavori di riqualificazione da via Mangioni "Nel giro di sei mesi il restyling sarà completato" ha dichiarato il sindaco De Prisco

Sono partiti i lavori di riqualificazione viaria che porteranno al restyling completo di via Mangioni, via De Gasperi, via Nazionale, via Sant’Anna e via T.M. Fusco. Questa mattina l’inizio del cantiere da parte della ditta appaltante dei lavori, Felco Costruzione Srl, con l’organizzazione di un piano viario che circoscrive la rotatoria di via Mangioni.

Per far sì che i disagi alla viabilità siano evitati il più possibile, è stato predisposto un piano viario alternativo che prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione sulle due corsie est ed ovest dell’aiuola spartitraffico di Via Mangioni, al fine di evitare l’interruzione del flusso circolatorio e consentire il regolare ingresso in entrata ed in uscita dal Mercato Ortofrutticolo Nocera-Pagani.

«Finalmente i lavori di riqualificazione che la città attendeva da tempo sono partiti. Nel giro di sei mesi il restyling sarà completato» ha dichiarato il sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco. Presenti stamattina sul posto il sindaco di Pagani, l’assessore Augusto Pepe, delegato ai lavori pubblici, il presidente del consiglio comunale, Gerardo Palladino, il responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pagani, l’ing. Bonaventura Tramontano, e per la ditta appaltante il direttore del cantiere, ing. Donnarumma e il responsabile della sicurezza, architetto Marra.