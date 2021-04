Pontecagnano: dodici denunce e un arresto in una settimana Il report sicurezza: oltre 700 controlli e 22 multe, di cui 7 per violazione norme antiCovid

Pontecagnano al setaccio, nel corso dell'ultima settimana sono stati effettuati 739 controlli, 3 perquisizioni domiciliari, 7 perquisizioni veicolari. Dodici persone sono state denunciate in stato di libertà, una persona è stata arrestata, mentre sono state 22 le contravvenzioni elevate, di cui 7 per inosservanza delle norme antiCovid. Lotta anche al "sacchetto selvaggio" con cinque persone multate per abbandono di rifiuti.

Il lavoro sinergico tra i carabinieri guidati dal Comandante Fabio Laurentini e la Polizia Locale con al comando Francesco Lancetta, ha portato ad un incremento dei controlli notturni, con un'attenzione particolare alla fascia costiera. A queste operazioni partecipano le Guardie rurali ausiliarie e il Nucleo Elicotteristi che mettono in campo le loro risorse e i loro mezzi.

"Nel centro città, inoltre, sono stati intensificati i controlli per le deiezioni canine, fenomeno di inciviltà increscioso, nonché il controllo dei dispositivi microchip. Inoltre, Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO, con la loro presenza presso il Polo vaccinale garantiscono il regolare svolgimento delle attività evitando assembramenti. Un ringraziamento va a questi uomini impegnati nella nostra Città che con il loro lavoro garantiscono la sicurezza alle nostre famiglie." Il commento del sindaco Giuseppe Lanzara.