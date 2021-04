Procedono i lavori di messa in sicurezza sulle strade nocerine Sindaco Torquato: "Presto gli interventi sul territorio comunale saranno conclusi"

Sono in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione su numerose arterie comunali di competenza provinciale. Attualmente si sta operando per la messa in sicurezza di Via Fontana, Via Padula, Via Zeccagnuolo, Via Provinciale Sarno Nocera (Zona Isolotto). Il Consigliere provinciale Fausto de Nicola ha dichiarato: “ L’ opera di riqualificazione delle strade nocerine procede. L’ impegno dell’ amministrazione è sotto gli occhi di tutti”. A breve il Consigliere De Nicola organizzerà una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Provincia, l’ ing Michele Strianese, e del dirigente ai Ll.Pp della Provincia di Salerno, Dott. Domenico Ranesi, per presentare alla città tutti gli interventi realizzati in questi due anni di amministrazione provinciale. Il sindaco Manlio Torquato ha aggiunto: “ L’ Amministrazione comunale e la Provincia di Salerno stanno lavorando in sinergia per riqualificare numerose arterie stradali. Presto gli interventi sul territorio comunale saranno conclusi”