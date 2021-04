Dalla Divina al Cilento: ecco la prima ambulanza del mare In programma per sabato mattina la presentazione ad Amalfi

Dopo le "prove generali" è pronta per essere presentata dal corspo di Soccorso Universo Humanitas la prima (ed unica in Italia) ambulanza del mare di rianimazione. Appuntamento per sabato 24 aprile alle ore 11.30, presso il porto di Amalfi. Attesi anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca e le altre Istituzioni ed Autorità presenti alla riapertura della strada statale 163 “Amalfitana”, in programma per la mattinata.

Il mezzo partirà quindi alla volta di Salerno. L’arrivo alla banchina di riva del porto Masuccio Salernitano è previsto dopo circa 20 minuti di navigazione alla velocità di 35/40 nodi (in condizioni normali di mare e vento). L’ambulanza del mare è equipaggiata con barella spinale e tutti gli elettromedicali necessari per il servizio di rianimazione. L’equipaggio è composto da medico rianimatore, infermiere, Operatore Socio Sanitario di supporto, comandante e suo vice.

Lunga circa 10 metri, l'ambulanza ospita un vano sanitario completo che garantisce lo stesso livello di comfort e di funzionalità di una normale ambulanza di rianimazione terrestre.

“Dimostreremo ai sindaci la imprescindibilità di questo servizio di soccorso per la Costa d’Amalfi. - Dichiara il presidente del Corpo di Soccorso Universo Humanitas Roberto Schiavone di Favignana - Le caratteristiche di velocità, sicurezza ed affidabilità, a bordo ci sarà una squadra di operatori professionali e medici, pongono immediatamente quest’ambulanza al servizio delle esigenze sanitarie di Costa d’Amalfi, fascia litoranea, Costa del Cilento e delle isole”.