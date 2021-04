Taglio del nastro per il centro vaccinale di Agropoli Il sindaco: "Puntiamo a raggiungere presto le 500 somministrazioni quotidiane"

E' stato inaugurato un nuovo centro vaccinale in provincia di Salerno. Questa mattina, il taglio del nastro ad Agropoli, in via Taverne. "Non nascondo l'orgoglio per quest'altra promessa mantenuta." Ha commentato il sindaco Adamo Coppola.

"La lotta contro la pandemia passa certamente attraverso comportamenti rispettosi delle prescrizioni ma soprattutto attraverso un rapido piano di vaccinazioni. Solo raggiungendo la più ampia platea di utenti si può sperare di uscire da questo brutto incubo che non ci fa più vivere serenamente da oltre un anno. Nel Centro Vaccinale, in accordo con Asl e Distretto sanitario n.70 contiamo di somministrare in partenza 250 vaccini al giorno per raggiungere presto le 500 somministrazioni quotidiane. Con l'impegno e la perseveranza di tutti riusciremo a rivedere la luce!" Le parole della fascia tricolore.

Intanto, hanno preso il via questa mattina le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulanti nel comune: agli utenti in questione viene somministrato il vaccino Moderna. L'iniziativa viene svolta in collaborazione tra ASL e Polizia municipale. "Ruolo determinante quello degli operatori del Comando che, conoscendo il territorio, accompagneranno i medici e gli infermieri nei vari domicili indicati all'atto della prenotazione dagli utenti, al fine di agevolare e velocizzare le operazioni vaccinali." Concludono dall'amministrazione.