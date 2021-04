San Marzano sul Sarno: positivo al Covid un sacerdote Il sindaco rassicura: "Non c'è nessun focolaio tra le persone che frequentano la parrocchia"

E’ in apprensione la comunità religiosa di San Marzano sul Sarno per le condizioni di salute di don Romualdo Calcide, il sacerdote che regge la parrocchia di San Biagio. Il religioso, 49 anni, è risultato positivo al Covid. Ieri sera il sindaco Carmela Zuottolo ha incontrato don Alessandro Cirillo della parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo di San Valentino Torio che nel periodo di assenza di don Romualdo reggerà la chiesa di San Biagio assicurando le funzioni religiose. I locali della chiesa sono stati sanificati come da certificazione fornita dalla ditta incaricata. Tutti i collaboratori del sacerdote saranno sottoposti a tampone molecolare mentre il test sierologico, già effettuato, ha dato riscontro negativo.

“Non c’è nessun focolaio tra le persone che frequentano la nostra parrocchia – ha assicurato il sindaco Zuottolo – e le funzioni religiose continueranno nella massima sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid così come concordato con l’istituzione religiosa. Rivolgo un invito ai cittadini di San Marzano sul Sarno per una preghiera affinché don Romualdo possa tornare al più presto tra di noi”.