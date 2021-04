Angri: individuato nuovo centro vaccinale nell'ex Croce Rossa "Potrebbe essere attivo già dall'inizio della prossima settimana"

A seguito delle polemiche nate per il blocco delle vaccinazioni ad Angri, il sindaco ha comunicato che è stato individuato un altro edificio da adibire a centro vaccinale, nei pressi della vecchia struttura del Liceo “Don Carlo La Mura”, in via Baden Powell. Il punto potrebbe essere operativo già dall’inizio della settimana prossima.

A seguito di sopralluogo del 19 Aprile scorso, al quale hanno partecipato il Dirigente Scolastico del Liceo Prof Filippo Toriello, e il Direttore del Distretto 61, Dr. Pio Vecchione, è stata inviata richiesta ufficiale per condividere la scelta e accelerare sulla ripresa della campagna vaccinale su tutto il territorio comunale che ne era rimasto privo "Affinché vengano così ridotti i disagi dei cittadini costretti a spostarsi in altri comuni" Sottolinea il sindaco Ferraioli.