Convocazione irregolare, salta il consiglio a San Marzano Dopo la segnalazione dell'opposizione sui termini previsti, la decisione della maggioranza

Consiglio comunale non convocato nei termini previsti dalla legge, la maggioranza lo annulla dopo la segnalazione in prefettura del gruppo "#Noi sempre tra voi". La convocazione dell'assise, infatti, non ha osservato i termini previsti dal regolamento comunale, che prevede che l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione per le sessioni ordinarie e tre giorni prima per le sessioni straordinarie.

Nel caso specifico, l'assise prevista per il 22 aprile era stata convocata il 19 aprile e non il giorno precedente. Da qui, la decisione del gruppo di opposizione "#Noi sempre tra voi" di segnalare il caso al prefetto di Salerno e chiedere l'annullamento della seduta per una nuova convocazione regolare.

"L'abbiamo fatto a garanzia del rispetto delle procedure amministrative", hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda.

"Il Comune va gestito secondo regole precise e non si può rischiare l'annullamento di decisioni importanti per la comunità. Massima apertura per il bene della città, ma per noi il rispetto delle regole è fondamentale", il commento degli esponenti di opposizione.