Cava: più spazi all'aperto per le attività commerciali "Amministrazione pronta a dare soluzioni per venire incontro alle esigenze delle attività"

Con l'entrata in vigore della zona gialla e alla luce delle nuove disposizioni previste sulle riaperture, che limitano le attività precludendo la somministrazione al chiuso di alimenti e bevande, l’Assessorato alle Attività produttive di Cava de' Tirreni ha attivato tutte le verifiche e le procedure per la concessione, in tempi rapidi, di spazi all’aperto, in via provvisoria e in deroga al regolamento vigente, alle attività che ne faranno richiesta al Suap (Sportello Unico Attività Produttive).

“L’Amministrazione Servalli è assolutamente pronta a dare tutte le risposte e soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze di quelle attività di ristorazione che sono svantaggiate rispetto a chi ha disponibilità di spazi all’aperto – afferma l’Assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio – stiamo operando anche in funzione di concessioni di spazi attualmente occupati da stalli di parcheggio, anche a pagamento, e che siano strettamente adiacenti alle attività, resta il nodo dell’attraversamento stradale per il quale c’è bisogno di fare ulteriori approfondimenti”.