Camerota: restyling per i sentieri dell'area marina protetta Partiti questa mattina i lavori di sistemazione e messa in sicurezza

Sono partiti questa mattina i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri che accompagnano i turisti alla scoperta dell’area marina protetta degli Infreschi nel Comune di Camerota. In particolare la squadra della Comunità Montana ‘Lambro, Bussento e Mingardo’ è impegnata nella costruzione e installazione delle nuove staccionate.

«Gli operai della nostra comunità montana sono davvero dei professionisti in questo ambito - dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota -. Dopo le segnalazioni di un cittadino abbiamo immediatamente messo in moto la macchina organizzativa. Ringrazio il presidente della comunità montana, l’avvocato Vincenzo Speranza, sempre sensibile ai problemi del nostro Comune. Questa mattina c’è stato un intenso sopralluogo, poi lo scarico del materiale e l’inizio dei lavori. Sono sicuro - chiosa il primo cittadino - che una volta terminato l’intervento, i sentieri della nostra area marina protetta, cambieranno completamente volto. Ne approfitto per ringraziare anche chi, in modo silenzioso ma costante, tiene puliti quei sentieri e li protegge. I giovani del nostro Comune sono d’esempio per molti».