Pagani, abbandono rifiuti: "Presto nuove foto trappole" Continua l'opera di rimozione di rifiuti sversati abusivamente per la città: "Atti intollerabili"

Lotta all'abbandono dei rifiuti a Pagani. Pezzi di divani, vecchi trolley, elettrodomestici e non solo sono stati rimossi, questa mattina, dalla Pagani Ambiente che si è occupata di bonificare le strade cittadine dove erano stati abusivamente sversati i rifiuti solidi urbani ingombranti: "Nuove foto trappole saranno installate per rafforzare la videosorveglianza. - Ha commentato l'assessore all'ambiente, Giuseppe Campitiello - I comportamenti incivili di alcuni sono da condannare con forza e bloccare con tutti i mezzi possibili. Sono atti intollerabili, che danneggiano non solo la vivibilità della nostra città, creando un problema igienico-sanitario, ma si ripercuotono anche economicamente sull'ente, ai danni dell'intera comunità. Contribuire a tenere pulita la città è un dovere che ognuno di noi deve perseguire."