Agropoli: bandiera verde e spiagge a misura di bambini Il sindaco Coppola: "Le nostre spiagge nuovamente premiate"

Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco, ad Agropoli, sono a "misura di bambino" a certificarlo la bandiera verde dei pediatri assegnata per il 2021. Il riconoscimento viene assegnato dal 2008 secondo specifiche regole, tra le quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. "Le nostre spiagge - commenta il sindaco Adamo Coppola - sono state nuovamente premiate da una giuria di pediatri che, secondo specifici criteri, decide ogni anno quali sono le spiagge che, grazie ai servizi offerti, possono ospitare i bambini e le loro famiglie, senza alcun pericolo. Ogni estate la nostra città viene scelta da migliaia di turisti e nella maggioranza dei casi si tratta di famiglie. Certamente per la sua bellezza, per la vivibilità , ma anche e soprattutto per il suo mare limpido e le sue spiagge pulite. A breve potrebbero esserci novità anche per quanto concerne la rimozione della posidonia spiaggiata".