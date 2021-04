Lutto a Montecorvino Pugliano: addio all'ex assessore Montone Il sindaco: "Giorno triste per la comunità che perde una grande persona"

Lutto a Montecorvino Pugliano, la comunità si stringe nel dolore per la morte di Costabile Montone. Lello, come era conosciuto da tutti. L'uomo, professore ed ex assessore del comune, era molto conosciuto nei picentini. Il sindaco Alessandro Chiola ha condiviso via social il suo messaggio di cordoglio:“Oggi è un giorno triste per Montecorvino Pugliano che perde una grande persona. Il professore Costabile Montone detto Lello è sempre stata una persona disponibile e gentile ed ha da sempre dato il proprio contributo alla nostra comunità, sia in qualità di assessore comunale che nella vita quotidiana. Ho di lui un’immagine di cordialità, persona perbene, padre e marito esemplare, con il suo sorriso mi ha sempre trasmesso serenità. Ringrazio di cuore per ciò che ha fatto. Mi stringo al dolore di Emanuela Landi che con costanza e con il sorriso segue le orme di Lello a servizio della nostra comunità”. Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia che stanno arrivano, tra questi anche quello dell'amministrazione comunale: “Con profondo dolore e incredulità è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto, il professor Costabile Montone, già assessore di Montecorvino Pugliano e marito del Consigliere comunale Emannuela Landi. Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, il segretario generale, i responsabili di settore, i dipendenti e collaboratori tutti, si stringono alla famiglia per la scomparsa dell’amato congiunto. Condividiamo il vostro dolore e vi siamo vicini”.