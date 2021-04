Covid, Nocera Inferiore: vaccino day 1 e 2 maggio Dottor Stile:”Sono circa 750 gli ultra 80enni che ancora non si sono registrati sulla piattaforma”

Il Comune di Nocera Inferiore e il Dipartimento di Prevenzione collettiva dell’Asl di Salerno hanno organizzato per sabato 1 maggio e domenica 2 maggio, due giornate dedicate alla vaccinazione di massa in città. L’ iniziativa prevede l’ inoculazione del vaccino Astrazeneca a tutti i cittadini della fascia di età compresa tra i 60 ed i 79anni. I cittadini che vorranno vaccinarsi accederanno al servizio soltanto previa prenotazione telefonica al numero messo a disposizione dalla Protezione Civile Comunale : 081- 92 5059. La prenotazione telefonica sarà possibile a partire da oggi giovedì 29 aprile dalle 15.00 alle 18.00 e domani 30 aprile dalle 8.30 alle 13.00. Sarà dunque data la possibilità di accedere alle dosi vaccinali di Astrazeneca a tutti coloro che rientrano nella fascia di età su indicata, sia che abbiano già provveduto alla registrazione sulla piattaforma regionale sia a coloro che non abbiano ancora avviato la registrazione.

Le operazioni vaccinali si terranno con accesso regolato dalle prenotazioni nella sede del centro di quartiere “ De Nicola” di Via Loria, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Le operazioni saranno supportate dal gruppo della Protezione Civile Comunale.

Il Presidente della Commissione Sanità Dott. Vincenzo Stile ha, inoltre, reso noto che nel comune ci sono circa 750 ultra 80enni, non ancora registrati. “Con l'approvazione e il massimo interesse del Sindaco e con la collaborazione dell'Assessore alle politiche sociali Dott.ssa Antonietta Manzo e del Dirigente Dott. Renato Sampogna, stiamo provvedendo a far recapitare al loro domicilio un invito a registrarsi sulla piattaforma. Se decidono di vaccinarsi, diamo loro la possibilità di chiamare un numero dei servizi sociali qualora avessero bisogno di assistenza nella registrazione e non abbiano un parente che li aiuti nella procedura. Inoltre abbiamo trasmesso l'elenco all'ASL al fine di provvedere ad avvertire i loro medici di base, per arrivare ai soggetti ultra 80 non ancora vaccinati anche in questo modo.” Ha spiegato il dottor Stile.