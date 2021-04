Vaccini, il "Ruggi" aperto anche per i cittadini di Cava Il sindaco Servalli ringrazia il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria

Ai centri di vaccinazione attivi in città alla frazione di Santa Lucia e presso il convento di San Francesco si aggiunge l’ulteriore possibilità data dall’Azienda Universitaria e Ospedaliera Ruggi d’Aragona, che ha avviato le convocazioni per la somministrazione dei vaccini anche per i cavesi.

"Ringrazio il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Ruggi d’Aragona, Vincenzo D’Amato - afferma il Sindaco Servalli - per aver disposto che Cava de’ Tirreni, in quanto sede di un presidio della stessa Azienda, sia compresa nel piano delle vaccinazioni prevedendo la possibilità per i cittadini cavesi di farsi vaccinare presso il centro del Ruggi. Questa possibilità si aggiunge e non si sostituisce all’attività dei centri di vaccinazione dell’Asl Salerno presenti sul nostro territorio, che stanno svolgendo un grande lavoro, e consentirà senza dubbio un ulteriore accelerazione alla nostra campagna di vaccinazione", le parole della fascia tricolore metelliana.