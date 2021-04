Pagani: un premio per i cittadini che "amano la città" "Una pergamena ai due cittadini che con le loro azioni si sono distinti per alto senso civico"

Un riconoscimento per i cittadini di Pagani che con le loro azioni si sono distinti per alto senso civico e amore per la città. Questa mattina, subito dopo aver insediato il consiglio comunale, il sindaco Raffaele De Prisco ha consegnato una pergamena di ringraziamento al signor Gaetano Amatruda, che ha restituito un portafogli trovato per strada alla proprietaria, e al signor Michele Baselice che, in maniera totalmente spontanea, ha ridipinto la facciata della basilica di Sant'Alfonso, imbrattata da una baby gang.

"A loro diciamo grazie di cuore. Si tratta di azioni semplici, che però non sono scontate. Pagani è popolata da persone perbene e tutti insieme dobbiamo fare in modo che esempi di civiltà come questi emergano con forza perchè possano essere da esempio quotidiano per ciascuno di noi." Il commento della Fascia Tricolore.