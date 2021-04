Baronissi, nasce la Carta dei Giovani: sconti per gli under 34 "Lo scopo dell'iniziativa è incentivare i ragazzi del territorio ad acquistare nella nostra città"

Nasce la Carta dei Giovani di Baronissi, promossa dal Forum dei Giovani e dal Comune che dà diritto a sconti nelle attività commerciali locali convenzionate. In caso di adesione il commerciante sarà dotato dell’adesivo “Qui si usa la Carta dei giovani” e le offerte saranno inserite nel catalogo digitale consultabile in qualsiasi momento tramite l’app Telegram, su smartphone. “L’intenzione è favorire i consumi creando una rete nella quale ai giovani vengano riservate significative agevolazioni sui prezzi – spiega il vicesindaco e assessore alle attività produttive Anna Petta - si tratta di una bella e importante opportunità per i tanti ragazzi che vivono il territorio ma anche di un’occasione per le attività commerciali che hanno deciso di aderirvi”.

“Il progetto è ambizioso – afferma l'assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano – per questo speriamo nel più ampio coinvolgimento delle attività commerciali cittadine. La “Carta giovani” non costituisce soltanto un’opportunità importante per i ragazzi ma anche per gli operatori commerciali, dal momento che l'iniziativa è finalizzata ad incentivare gli acquisti sul territorio, anche per contribuire a dare, in questo modo, una boccata d'ossigeno alle attività produttive”.

“Lo scopo dell’iniziativa – fa eco il presidente del Forum dei Giovani Luigi Vitale - è di incentivare i ragazzi del territorio ad acquistare nella nostra città con un servizio che permetta grazie ad un’unica card di avere sconti presso attività commerciali di settori diversi. Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza e aiuto reciproco ai nostri commercianti in questo momento molto incerto e difficile dal punto di vista delle riaperture. Ringrazio il Forum che come sempre si è dimostrato sensibile al tema e ha raccolto già centinaia di adesioni tra ragazzi e commercianti. Continueremo insieme a proporre iniziative per lo sviluppo dei nostri territori”.

Le categorie che possono beneficiare della carta sono i giovani dai 16 ai 34 anni residenti a Baronissi, gli iscritti al Forum dei Giovani, gli studenti dell'IIS Margherita Hack, della Facoltà di Medicina (con domicilio in zona).