Eccellenze agro alimentari a Roccapiemonte: ecco il logo De.Co “Una sorta di etichetta che mira ad evidenziare l’artigianalità delle aziende presenti in città”

Un logo attraverso il quale rendere riconoscibili le eccellenze agro alimentari nonché le tradizioni connesse alla storia e alla cultura del territorio comunale. Partendo da un progetto-concorso, il Comune di Roccapiemonte aveva istituito De.Co. “Denominazione di origine Comunale”, con la richiesta ai cittadini della creazione di un logo con il quale identificare i prodotti delle aziende locali. Un’idea del Sindaco Carmine Pagano e dell’Assessore al Commercio Roberto Fabbricatore, sviluppata e seguita nei minimi dettagli dal dirigente comunale Manlio Lanzara, responsabile del Servizio Urp dell’Ente.

Il logo De.Co. è stato introdotto ai sensi della delibera di Giunta Comunale n.103/2000 e scelto attraverso un concorso per il quale è risultato vincitore il marchio grafico presentato da Mario De Angelis.

«Un’iniziativa che ha un duplice valore: di rendere riconoscibili ovunque i prodotti del nostro territorio e di favorire l’impegno delle aziende locali a realizzare nuovi prodotti che possano portare in alto il nome di Roccapiemonte. E’ una sorta di etichetta che mira ad evidenziare l’artigianalità delle aziende presenti nella nostra città, queste ultime sono invitate ad attivare tutte le procedure per apporre il logo sui loro prodotti “made in Rocca”. Ringraziamo tutti coloro hanno partecipato al concorso, il vincitore Mario De Angelis, il responsabile del procedimento del Comune Manlio Lanzara, rendendo possibile la realizzazione del progetto. A Roccapiemonte ci sono numerosi prodotti, eccellenze agro alimentari e artigianali che, d’ora in avanti, attraverso il logo di Denominazione di origine Comunale, potranno farsi riconoscere ancor più sul mercato per loro provenienza e territorialità» hanno detto il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore