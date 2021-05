Nocera Inferiore si prepara ad organizzare "Jazz in parco" Il sindaco: “Il nostro impegno per contribuire alla rinascita della cultura e del suo indotto”

“Rispettando le limitazioni dobbiamo garantire ad un comparto più che ad una iniziativa, il nostro impegno per contribuire alla rinascita della cultura e del suo indotto. Eventi come Jazz in parco hanno fatto grande Nocera e continueranno a renderla tale” a dichiararlo il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato.

Con la D.G.C. n. 103 del 30.04.202, l’ Amministrazione comunale ha formalmente avanzato la proposta progettuale “ Jazz in Parco e i percorsi nell’ arte di Nocera Inferiore” alla SCABEC s.p.a, per ottenere il finanziamento necessario all’ organizzazione della manifestazione culturale. La SCABEC s.p.a, l’ ente in house della Regione Campania, ha come obiettivo la valorizzazione del sistema di Beni e Attività culturali per la promozione dello sviluppo economico della Regione Campania. L’evento di portata socio culturale, dovrebbe tenersi il prossimo settembre, compatibilmente con le restrizioni previste dall’ emergenza sanitaria in corso e con l’ utilizzo dei protocolli previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Come avvenuto nel 2019, l’ amministrazione Torquato sostiene la tradizione musicale dello storico festival “Jazz in Parco” nella suggestiva location rappresentata dal castello del Parco Fienga . La manifestazione contribuisce alla crescita socio - culturale dell’ area dell’ Agro- Nocerino, rappresentando un momento di promozione turistica oltre che di coinvolgimento delle associazioni e delle imprese del territorio.