Positiva alunna a San Rufo: sindaco chiude tutte le scuole Disposta la sanificazione per tutti i plessi scolastici sul territorio comunale

Rimarranno chiuse per oggi, domani e fino a mercoledì 5 maggio, compreso, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di San Rufo. Questa la decisione del sindaco Michele Marmo, a seguito della comunicazione dell’ASL di un caso di positività al COVID-19 di un’alunna frequentante la scuola dell’infanzia presso il plesso scolastico “sito in via Sant’Antonio” e per contatti di caso di alunni frequentanti la scuola primaria in Via Castagneto.

Un provvedimento preso "Ritenuto di attuare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per la tutela della salute pubblica e che tutti i plessi scolastici debbano essere oggetto di intervento di sanificazione al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale scolastico." Si legge nell'ordinanza.