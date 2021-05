Vaccini a Nocera Inferiore, il sindaco Torquato sollecita Asl "Richiesto un piano vaccinale a domicilio per i non deambulanti"

Il sindaco Manlio Torquato ed il Presidente della Commissione Sanità, il Dott. Vincenzo Stile, questa mattina hanno inviato formale richiesta alla direzione generale dell’ Asl Salerno e alla direzione del Distretto n.60 di Nocera Inferiore, per chiedere la predisposizione di un piano vaccinale a domicilio per i soggetti non deambulanti già prenotati su piattaforma.

"Contestualmente si è provveduto a sollecitare l’ Asl ad attivarsi quanto prima per il servizio di vaccinazione a domicilio da parte dei medici di base e di dotare gli stessi degli strumenti idonei per effettuare le vaccinazioni a domicilio." Si legge in una nota dell'amministrazione.