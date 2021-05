Pontecagnano al setaccio: oltre 500 controlli e 1 arresto Il report sicurezza: 11 denunce e 5 multe per abbandono rifiuti. Sventato furto in via Magellano

Pontecagnano al setaccio: nel corso dell'ultima settimana sono stati 539 i controlli effettuati, 5 le perquisizioni domiciliari. Le forze dell'ordine hanno anche arrestato una persona per il reato di estorsione e denunciato 11 soggetti in stato di libertà.

Delle 34 contravvenzioni elevate, 3 sono state per inosservanza delle norme anti-Covid.

Verifiche intensificate anche sulla fascia costiera: controllati 115 veicoli tra la zona Ponte Asa - Aversana. Sono stati, inoltre, multati 5 cittadini dalle Guardie rurali per abbandono rifiuti, per un ammontare di 2.500 euro. Inoltre, nella notte di giovedì, alle ore 22 circa, grazie alla loro attività è stato sventato un furto in Via Magellano.

"Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività. Inoltre, Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO, con la loro presenza presso il Polo vaccinale garantiscono il regolare svolgimento delle attività evitando assembramenti. Chiedo a tutti i cittadini di osservare le norme vigenti secondo la zona gialla per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. Alle forze dell'ordine va tutta la mia gratitudine per l'impegno e il lavoro che quotidianamente svolgono per la nostra comunità." Il commento del sindaco Giuseppe Lanzara.