Gemellaggio Circolo Punta Tresino e Castellabate a Vela “Speriamo sia un grande inizio per la futura creazione di un unico Circolo Nautico"

“Le associazioni Circolo Nautico Punta Tresino e Castellabate a Vela della Palestra S.S.B. esprimono tutto il loro apprezzamento, per il vivo interesse suscitato dall'idea di gemellaggio col fine unico di promuovere la pratica degli sport acquatici a Castellabate”. A pochi giorni dalla stipula del gemellaggio, a Palazzo di Città, le due associazioni cilentane rilanciano le ambizioni in vista della stagione estiva ormai alle porte.

“Speriamo sia un grande inizio per la futura creazione di un unico Circolo Nautico che dia la possibilità a tutti di praticare lo sport in mare, incentivando in tal modo la piena fruizione dell' Area Marina Protetta attraverso attività ecocompatibili durante tutto l'anno” aggiungono i due direttori sportivi, Giovanni Pisciottano e Antonio Ciardi.

“Fiduciosi in un supporto e appoggio pratico da parte dell'Amministrazione Comunale la quale si è dimostrata molto entusiasta e disponibile – concludono - auspichiamo di rendere ancora più attrattiva Castellabate e le sue bellezze attraverso lo sport della Vela, Waterbike, Kayak, snorkeling, ecc. Adesso vento in poppa per creare una fantastica sede sociale”