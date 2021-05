Covid a San Rufo: nuovi casi, sindaco prolunga chiusura scuole L'appello dell'amministrazione: "Vi invitiamo a rispettare norme di comportamento più restrittive"

Nuovi contagi a San Rufo, il sindaco Marmo, con una nuova ordinanza, ha prolungato la sospensione della didattica in presenza, in tutti i plessi scolastici del territorio, fino al 15 maggio compreso. Un primo provvedimento era già arrivato domenica 2 maggio a seguito della positività al Covid-19 di una piccola alunna della Scuola dell'Infanzia e per contatti di caso di alunni frequentanti la scuola primaria.

"La chiusura dei plessi si è resa necessaria per effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici e per tutelare in questo modo la salute pubblica." Hanno fatto sapere dall’Amministrazione. In accordo con l'ASL, sarà effettuato uno screening con tampone molecolare per domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 9.30 presso la palestra della Scuola Infanzia Capoluogo. Lo screening proseguirà sabato 8 maggio alle ore 9.30 presso la classe IIIA della Scuola primaria del capoluogo e lunedì 10 maggio alle ore 9.30 presso la IIA delle scuole elementari.

"Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e di concerto con queste prenderemo tutte le misure del caso. Vi chiediamo di mantenere ancor di più atteggiamenti responsabili per evitare che la situazione peggiori. Oggi la Campania è in zona gialla ma vi invitiamo a rispettare norme di comportamento più restrittive, in particolare quella di uscire il meno possibile da casa e solo per effettive necessità muniti di dpi e mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Chiediamo a voi tutti di seguire le misure di sicurezza scrupolosamente, e in caso di dubbio sulle proprie condizioni di salute, di mettervi in isolamento e chiamare il medico di base e seguire scrupolosamente le sue prescrizioni." L'appello dell'amministrazione.