"Saturno" si tinge di viola per far luce sulla fibromialgia Il sindaco di Baronissi: "Un segno per sensibilizzare su una patologia spesso trascurata"

In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, in programma mercoledì 12 maggio, il Comune di Baronissi illuminerà di viola “Saturno”, “un segno – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - per sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia spesso trascurata e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente”.

“Facciamo luce sulla Fibromialgia” è l’iniziativa organizzata dall’associazione CFU-Italia odv. Il 12 Maggio, in occasione della Giornata Mondiale, i Comuni italiani illumineranno di viola un monumento affinché, metaforicamente, la cittadinanza possa prendere consapevolezza di questa sindrome che in Italia non è ancora riconosciuta dalla legge e quindi non ha ancora diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne. Baronissi illuminerà il monumento di light art in Largo Ambrosoli e alle ore 20.45 sarà presente un volontario CFU per illustrare l’iniziativa. Presso l’Ufficio Urp del Comune di Baronissi, inoltre, sarà sempre attiva la raccolta firme a supporto del disegno di legge presentato in Parlamento e volto al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante.