Verde pubblico: al via la manutenzione a Giffoni Valle Piana Gli interventi stanno interessando parchi, giardini comunali e tratti stradali

Sono iniziate nella giornata di ieri le operazioni di sfalcio e pulizia delle aree verdi. Diverse squadre sono a lavoro in più punti della città. Gli interventi, in sinergia con l’associazione South Land e con la Comunità Montana Monti Picentini, stanno interessando i parchi e i giardini comunali, così come lungo i tratti stradali, ripulendo i bordi delle carreggiate ed eliminando ogni difficoltà in tema di viabilità. Le attività di manutenzione erano iniziate nelle scorse settimane prima di essere interrotte per problematiche legate al Covid-19.

Nei prossimi giorni si interverrà in tutte le frazioni, seguendo il cronoprogramma stilato dall’Azienda del Cittadino Multiservice in sinergia con l’Amministrazione Comunale. L’invito ai cittadini è quello di rispettare la natura e di collaborare insieme per poter godere delle aree verdi senza pericoli per l’incolumità specie dei più piccoli.