Vietri: "Iniziati i controlli contro i furbi dell'immondizia" L'annuncio del sindaco Giovanni de Simone

E' lotta all'abbandono dei rifiuti a Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone ha comunicato che sono iniziati i controlli contro i "furbi dell’immondizia".

"Come annunciato dal primo maggio è partito il nuovo calendario dei rifiuti, da oggi, due settimane di tolleranza, sono partiti i controlli sul territorio verso chi non ricicla. I rifiuti non depositati il giorno previsto saranno lasciati in strada, quindi non lamentiamoci se anche in zone turistiche affollate avremo rifiuti in bella vista, solo così educando e mortificando noi stessi, potremo migliorare la raccolta e migliorare il nostro paese. Ovviamente saranno elevati i verbali previsti per le infrazioni in essere." L'annuncio della fascia tricolore.