Agropoli, 90enne ancora senza vaccino: la polizia l'accompagna A raccontare la storia il sindaco Adamo Coppola

Una storia di collaborazione e solidarietà al tempo del Covid è quella raccontata dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Pochi giorni fa la nipote di un'anziana signora, che non abita ad Agropoli, ha segnalato una condizione critica relativa alla sua nonna materna, che invece risiede nella città cilentana, novantenne e sola.

"L'anziana signora, nonostante l'età, probabilmente per un mero disguido burocratico, non era stata né inserita né contattata per praticare il vaccino anti-Covid19. Appresa la situazione ci siamo subito attivati." Ha scritto il primo cittadino. Alle 17.30, due agenti della Polizia municipale del Comune di Agropoli si sono recate al domicilio della signora e l'hanno accompagnata a bordo dell'auto di servizio presso il Centro vaccinale dove le è stato inoculato il vaccino.

"L'anziana signora è stata poi riaccompagnata al proprio domicilio, dando rassicurazioni ai parenti residenti lontano da Agropoli. Una bella storia di collaborazione, sinergia e solidarietà, una luce che spicca in questo lungo e buio periodo segnato dalla pandemia" Conclude la fascia tricolore.